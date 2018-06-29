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Зарплаты работников почти половины российских культурных учреждений не достигли 100% от средней по региону

29 июня 2018 20:19
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А значит, не достигли параметров, обозначенных в майских президентских указах 2012 года.
Как передает РБК, в 47% учреждений культуры в России доходы сотрудников не доходят до средней зарплаты по региону, а значит, не достигли параметров, обозначенных в майских президентских указах 2012 года. Таковы результаты мониторинга, проведенного центром «Народная экспертиза» Общероссийского народного фронта (есть у РБК).

В 2012 году президент Владимир Путин дал правительству несколько поручений по развитию социальной сферы. В частности, он поручил, чтобы к 2018 году зарплаты «работников учреждений культуры» достигли 100% от средней по региону. Зарплаты врачей и преподавателей вузов должны были увеличиться до 200% от средней по региону, а учителей — до 100%. Правительство отчиталось о выполнении майских указов по зарплатам в апреле 2018 года. «Зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

Провести мониторинг в ОНФ решили из-за «постоянно» поступающих жалоб работников культуры на низкие зарплаты.​ При его подготовке эксперты проанализировали данные официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru и изучили средние зарплаты работников музеев, библиотек, театров, дворцов культуры и т.д. Всего были обработаны данные 6,6 тыс. учреждений из 82 регионов страны, разместивших свою отчетность на этом сайте, — как пояснили в ОНФ, эксперты использовали только те данные, которые посчитали корректными, а также исключили учреждения, не публиковавшие отчетность за последние три года. Полученные данные эксперты ОНФ сравнили с региональными показателями по зарплатам, которые публикует Росстат.

ОНФ собирается направить данные мониторинга в Министерство культуры. Чиновникам представят перечень проблемных учреждений, сообщили РБК в ОНФ.

РБК также провел свое исследование на основании данных сайта bus.gov.ru, однако в его периметр попали данные 16,4 тыс. учреждений культуры — то есть всех организаций, которые опубликовали свою финансовую отчетность за 2017 год. Только в 737 учреждениях из них средняя зарплата работника оказалась выше средней по региону. Всего в 11% государственных учреждений культуры в России средняя зарплата составила 90% от средней по региону, во многих организациях она ниже прожиточного минимума по региону.

Исследование показало, что в 2017 году во всех регионах страны средняя зарплата работников учреждений культуры была ниже средней зарплаты. Особенно разрыв заметен в Красноярском и Алтайском краях, где он составил 40%. Только в Ставропольском крае доходы работников культуры близки к средним по региону — разница составляет 2%.

В восьми регионах абсолютно во всех учреждениях культуры, опубликовавших отчеты за 2017 год, средние зарплаты оказались ниже средних по региону. Это Еврейская автономная область, Ингушетия, Северная Осетия, Алтай, Кабардино-Балкария, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика и Ненецкий автономный округ. РБК попросил власти этих регионов сообщить, с чем связаны низкие зарплаты работников культуры.

В Москве учреждений культуры, в которых средняя зарплата меньше средней по региону (около 73 тыс. руб. в 2017 году), — 402. Среди них — Музей Михаила Булгакова и Театр кошек Юрия Куклачева. И там и там средняя зарплата меньше средней по региону менее чем на тысячу рублей. Кроме того, ниже средней по столице зарплаты в 19 библиотеках, в том числе в Библиотеке иностранной литературы, девяти парках, Московском зоопарке и 81 театре — в том числе электротеатре «Станиславский» и Театре Романа Виктюка.

РБК обнаружил в России 350 государственных учреждений культуры, в которых указанная в отчетности средняя заработная плата оказалась меньше среднегодового прожиточного минимума в регионе. Больше всего таких учреждений в Алтайском крае. В частности, средняя зарплата, указанная в отчетности досуговых центров сел Омутское и Сереброполь, составляет 3 тыс. руб., в то время как среднемесячный прожиточный минимум в крае в 2017 году был равен 9,9 тыс. руб.

​В Подмосковье в Клину обнаружились три учреждения, в которых средняя зарплата оказалась меньше среднегодового прожиточного минимума: Клинская централизованная библиотечная система, Клинское музейное объединение и Управление по делам культуры, физической культуры и молодежной политики. Средняя зарплата в этих организациях составляла в 2017-м, как и в 2016 году, 3001 руб. Средний прожиточный минимум в Подмосковье в 2017 году — 12,9 тыс. руб.

«Местные органы власти зачастую удовлетворяются общей цифрой, не выявляя локальные проблемы. По среднерегиональной отчетности получается практически идеальная картина, а по отчетности самих учреждений — иная, диаметрально противоположная», — считает руководитель «Народной экспертизы» Виктор Рожков.

В ОНФ также обратили внимание на уменьшение размера зарплат сотрудников учреждений культуры. У 5% организаций, чью отчетность изучили в ОНФ, средняя зарплата в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом. Например, на 26% (с 24 026 до 17 746 руб.) снизилась зарплата в Межпоселенческом районном доме культуры Усть-Удинского района Иркутской области, на 61% (с 20 350 до 7848 руб.) упала средняя зарплата работников Культурно-досугового центра Шелаболихинского сельсовета в Алтайском крае.

Выполнить майские указы в полном объеме невозможно, полагает заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. «Их выполнение порождает огромные расстройства и разные дисфункции на рынке труда. Если мы повышаем заработную плату определенным категориям сотрудников, то что происходит со средней заработной платой в регионе? Она растет. Нужно дальше повышать заработную плату — получается бег за ускользающей мишенью. Вы повышаете, а цель отодвигается», — поясняет он.

Зарплаты работников сферы культуры, так же как врачей и учителей, зависят от финансового благополучия региона, поэтому единственная возможность окончательно выполнить и поддерживать показатели майских указов — развивать экономику регионов, уверен старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.


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Комментарии



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