Заразных детей перестанут пускать в школы и детсады

98

Согласно документу, врачи или педагоги обязаны будут осматривать детей каждое утро в осенне-зимний период, то есть уже с сентября. "Фильтрация" заразных детей позволит значительно снизить риск распространения инфекции.Как отмечают эксперты, из-за страха потерять существенную часть зарплаты во время больничного родители часто отправляют детей в школы и детсады даже с высокой температурой, головной болью, насморком и другими серьёзными симптомами болезней. Это приводит к заражению всей группы или класса.