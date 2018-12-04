Заработать на двушку за концерт. Названы новогодние гонорары российских звёзд

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Всего за несколько новогодних корпоративов артисты нашей страны могут смело заработать на несколько квартир в столице.Григорий Лепс, к примеру, уже не первый год возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых российских исполнителей. За свои новогодние выступления он получает порядка девяти миллионов рублей. Представители Лепса отмечают, что на последнюю неделю декабря график артиста расписан буквально по часам.Филипп Киркоров за одно выступление берёт шесть миллионов рублей. За такую же сумму поёт и Светлана Лобода, которая, кстати, увеличила гонорары за концерт после рождения дочери Тильды.Певица Полина Гагарина с появлением малышки подняла стоимость выступления до 3,5 миллиона рублей.Кто хочет услышать песни Бузовой, должны будут заплатить 2,5 миллиона рублей, а выступление Веры Брежневой на закрытой вечеринке обойдётся в 3,7 миллиона рублей. Почти четыре миллиона придётся отдать Дмитрию Нагиеву и Ивану Урганту, если вы хотите, чтобы именно они вели ваш корпоратив.