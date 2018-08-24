«Запуск» подсветки ракеты «Союз» в Самаре планируется 6 сентября

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Как сообщили в городском департаменте культуры, у архитектурной подсветки будет три режима:- ежедневный: включается в будние дни до 23:00. Подсветка ракеты будет статичной с эффектами перелива цвета от сопла до верха. Цвета будут плавно меняться;- ночной: включается с 23:00 до 5:00. Подсветка ракеты также статичная. Чтобы свет не мешал жителям ближних домов, яркость освещения уменьшена на 30-40% по сравнению с ежедневным режимом;- режим выходного дня: включается в выходные и праздничные дни до 23:00. Он представляет собой световую имитацию взлета ракеты с прохождением всех этапов старта: подготовка, запуск двигателей, взлет с пламенем и выходом газа из двигателей, полет. Также запланировано аудиосопровождение: переговоры по рации о готовности к запуску, звук работы двигателей, голос Гагарина «Поехали», переговоры по рации о ходе полета.На монументе специалисты установили 48 светильников, часть из которых находится на мачтах освещения и отвечает за подсветку отдельного сектора ракеты. Для имитации взлета светильники также размещаются и в соплах ракеты.«Запуск» подсветки монумента планируется 6 сентября в 21.00.Фото: соцсети