Запущен Губернаторский проект «СОдействие
30 июля 2018 20:35
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Если у Вас есть идеи по улучшению условий жизни, если вы готовы собственными силами участвовать в реализации своих идей, то государство окажет СОдействие в воплощении ваших желаний.
о проекте: www.samregion.ru, передает пресс-служба минтруда СО.
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