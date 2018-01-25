Запретить интернет в России не удастся, заявила Елена Мизулина

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«Создавать альтернативу [интернету] — это хороший вариант, я удивляюсь, почему этого до сих пор нет», — сказала сенатор.Ранее Мизулина ​предложила ввести наказание вплоть до уголовной ответственности для администраторов и руководства соцсетей за то, что они не оперативно уничтожают информацию, в которой содержатся призывы к насилию и жестокости.Кроме того, она обвинила соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер WhatsApp в данном нарушении. «Мы отмечаем, что Facebook такого рода агрессивную информацию так не распространяет, они моментально убирают. А вот во «ВКонтакте», сейчас в WhatsApp, к сожалению, появились закрытые группы, там такая информация распространяется, она не убирается и зависает там», — пояснила сенатор.В пресс-службе администрации «ВКонтакте», слова которой приводит агентство, заявили, что оперативно реагируют на запросы госрегуляторов и пользователей об уничтожении информации с призывами к насилию и жестокости и назвали подобные обвинения беспочвенными.После серии нападений в российских школах Роскомнадзор заблокировал три группы в соцсети «ВКонтакте» с информацией о способах самоубийства. Кроме того, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая начала готовить законопроект о быстрой блокировке «зеркал» сайтов с опасным контентом.