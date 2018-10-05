Занимательная арифметика. Последний iPhone обойдётся учителям в четыре зарплаты
5 октября 2018 20:52
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Правда, в этом году, в канун профессионального праздника, педагоги снова осознали, как мало зарабатывают. За неделю до Дня учителя по всему миру стартовали продажи новых айфонов, а некоторые ученики уже ходят с ними в школу. У педагогов отношения с новинками сложнее: как показало исследование сервиса объявлений "Авито", за смартфон от Apple им придётся отдать несколько своих зарплат.
— Давать ли ребёнку в школу дорогой телефон? — этот вопрос мучает многих родителей. Особенно тема актуальна в школах, где учатся дети из семей с разным достатком. Если одни ученики ходят с простыми кнопочными телефонами, а другие с популярными смартфонами, то конфликтов не избежать. Ребята начинают чувствовать материальное неравенство, в худшем случае доходило до драк и кражи дорогого гаджета.
Педагоги обычно рекомендуют родителям не покупать детям дорогие телефоны, тогда хотя бы в стенах школы одноклассники будут чувствовать себя на равных. Но и в учительской среде сейчас много молодых педагогов и, возможно, им также неловко видеть в руках некоторых детей дорогие смартфоны и гаджеты, которые они хотели бы иметь, но не могут себе позволить.
Аналитики сервиса "Авито" выяснили, насколько российским педагогам доступен самый популярный в стране смартфон. Последние новинки Apple iPhone XS и iPhone XS Max в среднем стоят почти 111 тысяч рублей. Накопить эту сумму быстрее всего смогут учителя из Москвы, а дольше всего — из Барнаула. В среднем оклад столичного педагога составляет половину от цены новых смартфонов. В Барнауле, где учителя зарабатывают меньше всех, — всего 12%. В целом по России средняя зарплата учителя — 30 767 рублей. Таким образом, новинка Apple обойдётся педагогу почти в четыре зарплаты.
— Правда, смартфоны прошлогодних моделей стоят значительно дешевле, — рассказали Лайфу в "Авито". — Средняя стоимость айфона у нас на сайте составляет 17 719 рублей. Это немного превышает среднюю зарплату учителя только в Новосибирске, Воронеже, Перми и Барнауле.
К примеру, в Барнауле айфоны продаются в среднем за 13 888 рублей, а средняя зарплата учителя на тысячу меньше. Московские педагоги могут купить смартфон Apple в среднем за 18 424 рубля. При том что средняя зарплата столичных педагогов 53 697 рублей.
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