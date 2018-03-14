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Новости /  Общество /  Социум  

Зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе рабочего визита посетил РКЦ "Прогресс"

14 марта 2018 18:14
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"Сегодня с рабочим визитом в Самарской области находится Зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым он посещает флагман региональной промышленности - РКЦ "Прогресс". Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов", - сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.
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