Замминистра просвещения РФ Ирина Потехина рассказала об опыте СО, который активно перенимают другие регионы страны

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- билдинг-сад - практика муниципально-частного партнерства по созданию детсадов на 1 этаже жилого дома;- работа с талантливыми дошколятами;- более 1/3 ребят заняты в проектной и научной деятельности с ранних лет;- СО - в передовиках цифрового образования;- Уникальный проект школы в Южном городе.Ирина Потехина также пригласила педагогов региона к участию во всероссийских открытых уроках в сети Интернет.Замминистра обозначила перспективные направления развития отрасли. Профильный национальный проект ставит амбициозную цель -вхождение системы российского образования в 10-ку лучших в мире.Для этого необходимо:- упор на цифровизацию;- укрепление системы профобразования."Дмитрий Азаров обозначил одну из существенных угроз, о которых мы сегодня очень мало думаем - о конкуренции человека с искусственным интеллектом. Как нам выиграть эту уже начавшуюся гонку. Во-первых, конкуренция начинается со школьной парты.Практика показывает, что это не только и не столько классические знания, а огромное количество других возможностей. Конкурс с искусственным интеллектом выиграет только гармонично развитая личность, не просто напичканная знаниями, а умеющая выходить за пределы привычного. Поэтому формат Стратегических сессий выбран крайне удачный. Самарская область именно в развитии образования всегда выдает необыкновенные примеры того, как можно нестандартно решить, казалось бы, нерешаемую проблему", - подчеркнула Ирина Потехина, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.