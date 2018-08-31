Замминистра просвещения РФ Ирина Потехина на Стратегической сессии предложила открыть "фабрику звезд" для педагогов
31 августа 2018 16:45
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"И сегодняшняя стратегическая сессия - еще одно тому подтверждение. Вы всегда умели не только находить нестандартные решения сложных проблем, но, что особенно приятно, вы всегда делитесь с другими регионами своим опытом. Спасибо вам за это большое!" - сразу отметила Ирина Потехина.
В продолжение она подчеркнула, что сегодня перед системой образования стоят невероятно сложные задачи, и они касаются не только инфраструктуры.
"Мы привыкли, что всегда наши проблемы - это проблемы материальные. Но сегодня акцент в образовании смещается в сторону содержания. И мне кажется, не ошибусь, если скажу, что система образования никогда не находилась в такой сложной ситуации, как сейчас. Во-первых, впервые в истории наши дети знают про новейшие технологии больше, чем мы. Наши дети умеют общаться с социальными сетями и Интернетом совершенно виртуозно, мы можем только позавидовать. Мы впервые с вами имеем дело с первым поколением детей, рожденным в эпоху Интернета. Они просто не знают, что такое жить без него. Говорят, что технология, которая появилась до твоего рождения, - это не технология. Никто же из нас электричество технологией не считает. Точно так же наши дети не считают технологией интернет: для них это данность. Но, поскольку дети легко ориентируются в информации, педагог перестал быть для них единственным ее источником. Роль педагога меняется. Какой она должна быть? Кем мы должны быть для сегодняшних учеников? Это очень трудный вопрос, на который мы все вместе ищем сегодня ответ", - начала свое выступление Ирина Потехина.
Также она подчеркнула, что одной из важнейших задач, стоящих перед педагогами и родителями в настоящее время, является их защита от деструктивного влияния негативной информации, которая доступна для них в Интернете.
"Самый трудный вызов, который стоит перед системой образования, - это рынки труда, на которых происходят колоссальные изменения. Каждый год среднее образование выпускает на рынок чуть меньше 1,5 млн детей. И все они должны найти на этом рынке свое место, все должны стать успешными - неважно, в какой отрасли", - подчеркивает Ирина Потехина и объясняет, что рынок меняется с такой скоростью, что тех навыков, которые на протяжении столетий давались детям, уже недостаточно.
"Дети должны учиться сами ставить себе задачу, учиться работать в команде. Одних академических знаний для того, чтобы стать успешными, сегодня не хватает. И я думаю, что Самарская область понимает это, как никакая другая. Вы - очень активный регион, экономически мощный, с огромным количеством разных индустрий, которые постоянно нуждаются в притоке новых кадров. То есть мы должны, с одной стороны, дать возможность ребенку стать успешным, а с другой - подготовить подходящие эффективные кадры для экономики. Это тоже очень тяжелая задача, с которой нам всем приходится справляться. И поэтому можно сказать, что сегодня изменения в образовании становятся фактором успешности не только конкретного человека, но и государства. Если мы подготовим детей правильно, мы выиграем все вместе", - убеждена Ирина Потехина.
Именно поэтому особую актуальность в настоящее время имеет реализация национального проекта "Образование". Его основной задачей является вхождение российской системы образования в десятку лучших образовательных систем мира.
Нацпроект базируется на трех составляющих: инфраструктура, содержание и кадры. В него включены такие ключевые проекты, как "Современная школа", "Молодые профессионалы", "Учитель будущего", "Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка", "Билет в будущее" и другие.
В продолжение Ирина Потехина дала высокую оценку тому, что в Самарской области работа с талантливыми детьми начинается с очень юных лет.
"Это не очень типичная история, когда работа с талантами, как у вас, начинается с дошкольных образовательных организаций, где почти треть детей вовлечена в исследовательские проекты. Уже сам факт, что у нас дошколята понимают, что такое проектная деятельность и исследования, о многом говорит. Опять же, у нас есть масса территорий, где пока нет ни одного кванториума. У вас их уже два. И я вот только что перед тем, как зайти в школу, видела проекты ребят, которые по-настоящему впечатляют: в 10-12 лет ребята делают уже настоящие большие работы. И, насколько я знаю, у вас есть большие планы по тому, чтобы мини-кванториумы образовывались практически в каждой школе", - заметила замминистра просвещения РФ.
В завершение она предложила педагогам Самарской области поучаствовать во всероссийских открытых уроках.
"Я призываю вас присоединяться к отрытым урокам и участвовать в проекте "Проектория" с авторскими уроками, потому что у вас, совершенно точно, есть педагоги, которые должны стать звездами Интернета. Давайте откроем фабрику звезд для педагогов", - на этой ноте Ирина Потехина закончила свое выступление и выразила надежду на то, что от этого предложения самарские учителя не смогут отказаться.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, передает Волга Ньюс.
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