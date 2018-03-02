Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович посетил ЦРК "Тольятти" ПАО "Сбербанк России"

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Центр корпоративных решений (ЦКР) был открыт на базе незадействованных площадей АвтоВАЗа в октябре прошлого года. Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов рассказал гостям о работе ЦКР.Основными направлениями работы центра являются контакт-центр для корпоративных клиентов, удаленные продажи представителям малого и микробизнеса и телемаркетинг. Ежедневно в ЦКР обрабатывается около 4500 звонков со всей России. Сегодня здесь работают 620 человек, из которых 98 - бывшие сотрудники АвтоВАЗа. До 1 апреля центр планирует принять еще 70 человек.Аркадий Дворкович, Дмитрий Азаров и Владимир Ситнов обсудили возможность расширения мощностей ЦКР в Тольятти. Аркадий Дворкович поддержал инициативу, заметив, что федеральные власти заинтересованы в создании новых рабочих мест в Тольятти.Фото: Юлия Рубцова/Волга Ньюс