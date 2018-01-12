Замеры толщины льда на Волге проводиться не будут: большое количество торосов и промоин делают выход на лед опасным

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Толщина льда на Волге в районе с наибольшими глубинами составляет от пяти до десяти сантиметров. Около берега от восьми до двадцати сантиметров. Лед имеет неоднородную структуру и покрыт глубокими трещинами. Большое количество торосов и промоин по всей акватории делают выход на лед опасным.Поэтому руководством службы принято решение не проводить мониторинг толщины льда на акватории реки Волга в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.