Замеры толщины льда на Волге проводиться не будут: большое количество торосов и промоин делают выход на лед опасным
12 января 2018 19:53
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Поэтому руководством службы принято решение не проводить мониторинг толщины льда на акватории реки Волга в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
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