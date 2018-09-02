"Замечательный тренер и наставник". Путин поздравил Черчесова с днём рождения

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- Вы посвятили себя футболу - спорту "номер один", проявили себя как талантливый игрок, надёжный вратарь национальной сборной. И, конечно, Вас знают и ценят как замечательного тренера и наставника, - подчеркнул президент.Путин отметил огромный вклад Черчесова в подготовку российской сборной к выступлению на чемпионате мира по футболу 2018 года — он зарядил их на "результат, на красивую победную игру". По мнению главы государства, под его руководством команда продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных фанатов. Российский лидер добавил, что Черчесова ожидают "важные старты и новые вызовы".Фото: соцсети