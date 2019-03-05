Закончился прием заявок в молодежное правительство региона

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Прием заявок проводился с 4 февраля по 1 марта. За это время прошло 14 встреч в вузах и ссузах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Усть-Кинельского. Более 1500 молодых людей побывало на встречах. Из-за высокого интереса срок приема заявок переносился на более позднюю дату: с 24 февраля на 1 марта. В итоге было получено 120 заявок от молодых людей Самарской области.Самыми популярными направлениями стали «Образования и наука» - 13 заявок, «Молодежная политика» - 12, «Здравоохранение» - 11, «Спорт и физическая культура» - 10, «Культура» - 9. Всего в молодежном правительстве 20 направлений, по которым подавались заявки.Сейчас конкурсная комиссия приступила к обработке поданных заявочных документов. В течение 10 рабочих дней будут отобраны все заявки, соответствующие формальным критериям. 19 марта на официальных ресурсах молодежного правительства и департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области будут вывешены списки участников конкурса, допущенных до следующего этапа.Следующим этапом станет тестирование кандидатов. С 25 по 29 марта каждый из них пройдет тесты по общим знаниям и эрудиции, на знание русского языка, психологические тесты. Тех, кто прошёл тестирование, пригласят на личное собеседование с конкурсной комиссией, в которую входят представители министерств и ведомств Самарской области. После завершения всех конкурсных процедур будет названсостав молодежного правительства Самарской области V созыва, передает пресс-служба облправительства.