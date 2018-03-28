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24 марта закончила работу итоговая выставка фотоконкурса «Самарский взгляд 2017». За полторы недели ее посетило более 1000 человек. Накануне, 23 марта в галерее «Новое пространство» прошла творческая встреча фотографа Николая Муханова, который в этом годудебютировал в составе жюри фотоконкурса. Он поделился своими впечатлениями от процесса оценки конкурсных работ и дал несколько важных советов из собственного опыта по участию в творческих состязаниях.Как всегда эпатажный фотограф вызвал необычайный интерес. Пообщаться с Николаем пришло более 50 человек. Аншлаг для такого формата! И это не просто толпа любопытных. Это фотографы разных возрастов и направлений, представители самарских фотошкол, фотклубов и фотообъединений. Было эмоционально! Ведь многие гости встречи – это те фотографы, чьи работы, к сожалению, не попали, в так называемый шорт-лист лауреатов. И их, конечно, интересовали главные критерии отбора работ, сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.