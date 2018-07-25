Закон позволяет телеканалам увеличить время рекламы с 15% до 20% в час

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Таким образом, предполагается увеличить рекламное время в эфире до 12 минут в час вместо действующих 9 минут.Законопроект был внесен Госдуму 6 июля. По задумке законодателей, это должно замедлить темпы удорожания телерекламы и позволит увеличить основным телеканалам рекламный инвентарь на 8%. Телевещатели отмечали, что увеличение рекламного времени выгодно телезрителям: увеличение доходов от рекламы даст возможность производить больше качественного контента.