Закон о блокировке VPN-сервисов действует в РФ уже три месяца, но ни один сервис его пока не исполняет
20 февраля 2018 18:14
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Положения закона, по которому сервисы для обхода блокировок в интернете, в том числе VPN и анонимайзеры, обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам, вступили в силу с 1 ноября 2017 года. Однако какой именно сервис должен подчиниться закону, выбирает Федеральная служба безопасности (ФСБ) или другой орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность и обеспечивающий безопасность России. По инициативе правоохранителей, Роскомнадзор должен направлять анонимайзерам требование подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах, и блокировать доступ к этим ресурсам. Если анонимайзер не подключится к ФГИС в течение 30 дней с момента получения требования от Роскомнадзора, то будет заблокирован сам.
«По состоянию на сегодня обращений от участников ОРД (оперативно-разыскной деятельности. — РБК) и госбезопасности в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало», — сообщил РБК представитель Роскомнадзора.
То, что закон может не заработать, эксперты говорили еще на этапе его принятия. «У Роскомнадзора нет рычагов давления на большинство VPN-сервисов, а блокировать их за неисполнение закона тоже не могут, так как для этого у Роскомнадзора нет готовых технических решений, а у закона пока не появились соответствующие подзаконные акты. Скопировать китайскую модель борьбы с VPN в России не смогут из-за ее дороговизны и радикально другой топологии российского сегмента сети интернета», — рассуждает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его мнению, около четверти пользователей интернета в России используют VPN-сервисы и анонимайзеры, и их количество постоянно растет.
О готовности исполнять данный закон публично заявляли только некоторые анонимайзеры с российскими корнями, такие как 2ip и Chameleon, в то время как представители большинства зарубежных сервисов изначально сообщили, что не подчинятся требованиям российского законодательства, и продолжают придерживаться данной позиции. «Как компания, ориентированная на защиту конфиденциальности и свободы информации в интернете, мы будем продолжать поддерживать пользователей без какой-либо цензуры или блокировок независимо от того, где они находятся», — сообщил РБК представитель американского VPN-сервиса ExpressVPN.
Представитель еще одного зарубежного сервиса — PrivateVPN заявил, что, поскольку компания не присутствует в России, законы страны на нее не распространяются. У компании есть сервер в России, но она готова отказаться от него, если кто-то будет принуждать ее к этому. «Мы всегда поддерживали свободу слова и право на свободный доступ к информации, на конфиденциальность в интернете, и мы осуждаем любые действия, направленные на ограничение этих прав в России и любой другой стране», — сказал представитель сервиса CactusVPN.
Еще одна особенность, из-за которой применение положений закона может быть затруднено, — массовое использование технологии VPN в корпоративных сетях для рабочих нужд. Так, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев ранее называл принятый законопроект «безумием» и сомневался в возможности его реализации из-за невозможности отличить, какие VPN действуют в коммерческих целях, а какие — для обхода интернет-блокировок.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в состав которой входят Air France, Citibank, Volvo Cars, Deutsche Bank, Nokia и еще несколько сотен европейских компаний, в конце октября 2017 года также выражала обеспокоенность данным законом, так как множество компаний использует VPN в корпоративных сетях.
По словам юриста проекта «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна, Роскомнадзор до сих пор не подготовил подзаконные акты с информацией о том, чем отличаются личный и корпоративный VPN-сервис. «Закон говорит, что он не распространяется на корпоративные VPN-сети, однако способа отличать их от сервисов, используемых для личных нужд, пока нет. Возможно, что первые блокировки затронут в конечном итоге коммерческий и банковский сектора», — считает Дарбинян.
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