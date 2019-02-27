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Новости /  Общество /  Социум  

Заключительный день приема заявок на конкурс Стартап Тур 2019

27 февраля 2019 17:51
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В СО одно из самых масштабных событий по привлечению и развитию высокотехнологичных бизнес-проектов пройдет 14 и 15 марта на площадке технопарка «Жигулевская долина».
В четверг, 28 февраля завершится прием заявок от предпринимателей на региональный этап конкурса по отбору инновационных стартапов - Open Innovation Startup Tour.

Напомним, что в Самарской области одно из самых масштабных событий по привлечению и развитию высокотехнологичных бизнес-проектов пройдет 14 и 15 марта на площадке регионального оператора Фонда «Сколково» - технопарка «Жигулевская долина».

Подробная информация о мероприятиях конкурса: программе OIST2019 , передает пресс-служба облправительства. 
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