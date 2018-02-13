Заключенные российских колоний в 2017 году произвели продукции более чем на 32 млрд, их зарплата в среднем составляла 229,4 рублей

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«Объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, за отчетный период составил 32,6 млрд руб., что на 4,5% больше показателя 2016 года (31,2 млрд руб.)», — говорится в документе.В Минюсте отметили, что на оплачиваемых работах было задействовано 177,3 тыс. заключенных, их зарплата в среднем составляла 229,4 руб. «Выполнение норм выработки осужденными составило 67,5%», — отмечается в докладе.В нем также указывается, что за 2017 года было заключено 90 госконтрактов с МВД, а также с другими силовыми структурами на общую сумму около 2,7 млрд руб. «Объем продукции (работ, услуг) для коммерческих структур увеличился на 10,7%, или на 1,4 млрд руб.», — добавили в ведомстве. Кроме того, в 73 субъектах федерации «получен портфель заказов на поставку продукции для региональных и муниципальных нужд на сумму около 822 млн руб.», говорится в докладе.В июне 2017 года начальник управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Евгений Лукьянец сообщил, что компания РЖД​ согласилась трудоустраивать приговоренных к принудительным работам граждан. Лукьянец отмечал, что ФСИН привлекает государственные компании и корпорации к трудоустройству заключенных по поручению Минюста.