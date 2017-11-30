Закладка камня для памятника пятому Александрийскому гусарскому полку состоялась в Самаре

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У Дома офицеров Самарского гарнизона прошла торжественная церемония закладки камня на возведение памятника пятому Александрийскому гусарскому полку.В нем приняли участие представители Генерального штаба РФ, Государственной думы РФ, Второй гвардейской общевойсковой армии и правительства Самарской области, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, представители общественных и ветеранских организаций, жители и гости города, сообщает пресс-служба ЦВО.Начальник Дома офицеров Александр Назаренко сообщил, что памятник планируется открыть 12 сентября 2018 года.- Скульптура появится к юбилею полка, который будет отмечаться 12 сентября 2018 года, - сказал Назаренко. - На его возведение жителями города собраны все необходимые средства — около 15 млн рублей.Эскиз памятника гусарам Александрийского полка был представлен еще 12 сентября в военно-историческом музее. Скульптура представляет собой всадника, который стоит возле коня. Монумент будет выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте.Александрийский 5-й гусарский полк — полк армейской кавалерии Русской императорской армии, существовал с 1776 года по 1918 годы. Последним местом дислокации полка являлась Самара. Среди известных людей, служивших в полку, поэт Николай Гумилев и писатель Михаил Булгаков.Ранее сообщалось, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поддержал идею представителей Самарской области присвоить одной из воинских частей ЦВО в регионе почетное наименование Александрийская.