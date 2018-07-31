Задержанные за убийство отца сестры рассказали, что жили с ним на положении рабынь и не могли ходить в школу из-за побоев
31 июля 2018 15:18
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«Отец их не пускал учиться. Хотел, чтобы они были постоянно с ним. Я предполагаю, что там [в семье] было страшнейшее насилие», — рассказал Мельников. «С их слов, были дома дробовик, пистолет, револьвер, ножи, бейсбольная бита. Он угрожал применить [оружие] к ним», — пояснил он.
Мельников добавил, что ранее из-за угроз мать с сыном убежали из дома. «Сбежали с сыном, он угрожал ей и дочерям», — рассказал он.
«Фактически использовал их как рабынь. Я так понял, он заставлял их прихоти все выполнять. Он звонил по звоночку, а они должны были прийти, закрыть окна и так далее», — передал рассказ девушек Мельников.
Мельников также отметил, что намерен отправить 31 июля письменное обращение в аппарат уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой. «Мы устно в аппарат обращались, чтобы проверили деятельность органов опеки и школы. Письменное обращение к Кузнецовой сегодня направим», — пояснил он.
В школе № 1370 отказались прокомментировать информацию о том, как часто сестры Хачатурян посещали образовательное учреждение, попросив обратиться в пресс-службу столичного департамента образования. В школе уточнили, что директор Сергей Корышев в настоящее время находится в отпуске.
Мельников также рассказал РБК, что из-за отсутствия фельдшера в изоляторе временного содержания 31 июля сестрам была вызвана скорая для перевязки ран. «На руках двух старших сестер нетяжкие колото-резаные ранения. Им сейчас была оказана помощь, приезжала скорая, чтобы поменять повязки», — добавил он.
Источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал ранее о показаниях девушек. По его словам, после убийства они сами вызвали полицию. Сестры утверждали, что отец находился под действием наркотиков и первым напал на них с ножом, после чего они были вынуждены защищаться. Младшая сестра, которая учится в 11-м классе, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом по телу и область шеи, в это время две другие сестры били его по голове и брызгали в лицо из перцового баллончика.
Завершающий удар нанесла в область сердца одна из старших сестер, выхватив нож у младшей.
Труп 57-летнего мужчины был обнаружен 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе.
СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), которая предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на 15 лет. Однако 30 июля пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова рассказала, что дело было представлено в суд с более тяжкой квалификацией: им вменяется п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В качестве максимального наказания в этом случае подсудимым грозит пожизненное заключение.
В тот же день суд продлил сроки задержания трем сестрам на 72 часа. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме.
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