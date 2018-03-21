Зачет по программе WorldSkills у студентов Поволжского государственного колледжа примет чемпион по специальности «Фрезерные работы»

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Вместе с преподавателями колледжа зачет примет чемпион России и Евразии в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», участникнациональной сборной WorldSkills, студент колледжа Михаил Воронцов.Студенты, сдавшие зачет, получают допуск к демонстрационному экзамену, который проводится по стандартам WorldSkills при условии абсолютной открытости, по заданиям и с участием представителей потенциальных работодателей (крупных промышленных предприятий Самарской области, одним из которых является ОАО «Кузнецов»), сообщает пресс-служба облправительства.