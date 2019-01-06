Забытые традиции Рождества. От примет до традиционных блюд

135

Украшение ёлки, готовка 12 блюд, обмен подарками между главой семьи и супругой — такие традиции празднования Рождества существовали в дореволюционной России. Уже в СССР часть из них "передали" Новому году, а другая часть канула в Лету.— Поскольку даты Рождества и Нового года близки, в СССР, можно сказать, пытались заменить Рождество Новым годом. Что касается ёлок — это же рождественское дерево. А его в Советском Союзе представляли как только новогоднее, — рассказал Лайфу протоиерей Владислав Цыпин.Что ещё незаслуженно забыли и только сейчас восстанавливают.День накануне праздника Рождества Христова называется Сочельником. Оказывается, его название появилось благодаря традиционному блюду, которое готовили к 6 января — сочиво.— Сочиво — традиционная еда в канун Рождества. А в этот день особенно строгий пост, — напомнил протоиерей Владислав Цыпин.Сочиво — это блюдо из размоченных в воде и меду зёрен пшеницы с орехами, а также изюмом и другими фруктами. В принципе, это одно из немногих блюд, которые позволено есть в сочельник. Протоиерей Владислав Цыпин отметил, что в канун Рождества надо особенно ограничивать себя в еде.В некоторых деревнях на Волге до сих пор сохранились традиции и поверья, связанные с Рождеством. Так, считается, что встречать этот праздник нужно в новом наряде: тогда якобы будет более прибыльный год. Во всяком случае, в этот праздник надеть все чистое просто необходимо.Также на Рождество принято зажигать в доме свечи. Считается, чем больше их будет, тем светлее и радостнее будет весь год.А ещё в этот день хорошей приметой является, согласно поверью, отправиться за покупками. Считается, что купленные вещи прослужат очень долго.Ещё одна традиция, которая сейчас сохранилась лишь в некоторых деревнях: ходить по домам и славить Рождество. Так, по домам ходили и взрослые, и дети. Они читали стихи, а радушные хозяева приглашали их за стол или, что чаще, выносили угощения: кто — конфетку, кто — пряник, а кто и рубль.Вот такие стихи читали дети и даже иногда взрослые."Рождество, Рождество — тебя снегом замелоМы пришли откапывать — деньги зарабатывать"***"С Рождеством святым, чудеснымПоздравляю от души!На просторах на небесныхЗвездочка плывёт в тиши".Традиция накрывать богатый стол на Рождество в СССР была практически забыта: это было связано с пропагандой Нового года в качестве "основного праздника", рассказал Лайфу историк Владимир Алексеев. Сейчас она постепенно начинает возвращаться, но до былого размаха ещё далеко.Так, в дореволюционной России хозяйки готовили 12 блюд (отсылка к 12 апостолам. — Прим. Лайфа). Начинали с кутьи: пшеничная (в 1910-х встречался рис) каша, как правило, на воде с изюмом и медом. В неё добавляли льняное масло. Под тарелку подкладывали сено и ставили около икон. Ещё один обязательный элемент Рождественского стола — узвар (компот из сухофруктов).Также на столе в честь окончания поста и великого праздника были всевозможные колбасы, мясные нарезки, расстегаи. Часто присутствовали пироги и оладьи.После ужина было принято, что муж с женой обмениваются подарками. Сейчас эта традиция также стала скорее новогодней.Но главное, конечно, встречать Рождество со светлыми мыслями и добрым сердцем. Сходите в церковь на службу: они проходят как в ночь с 6 на 7 января, так и утром 7 января. Ведь главное в таком светлом празднике — именно сам праздник и его ощущение.