Заболеваемость ОРВИ и гриппом по области регистрируется на неэпидемическом уровне

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В целом по состоянию на 03.12.2018 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.Иммунизация населения осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств работодателей.В область поступило 464000 дозы вакцины против гриппа для иммунизации детей и 1117000 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 100% от запланированных поставок из федерального бюджета соответственно.Также приобретено 6000 доз вакцины против гриппа за счет средств областного бюджета.По состоянию на 3 декабря против гриппа привито 1575260 человек, что составляет 49,2% от численности населения области: 425299 детей и 1121511 взрослых, в т.ч. 8826 беременных. За счет других источников привито 28450 человек, в т.ч. 13876 человек – за счет средств работодателей.Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.