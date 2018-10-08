За выходку после боя отец пообещал Хабибу "санкции жёстче, чем UFC"
8 октября 2018 18:47
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— Ты делаешь всё что хочешь в октагоне. За пределами его есть женщины, дети и посторонние люди, — рассказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Известиям".
После того как Нурмагомедов удушающим приёмом одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором, он перелез стенку октагона, чтобы подраться со спарринг-партнёром Макгрерора Диллоном Дэвисом, который оскорблял его, находясь вне клетки.
Сам Хабиб признался, что его поведение было неприемлемым. Он уверен, что отец накажет его за этот поступок, когда он вернётся домой.
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