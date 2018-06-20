За состоянием воздуха в Самаре следит мобильная экологическая лаборатория

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Мобильная лаборатория оснащена автоматическими газоанализаторами, которые измеряют содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе, а также метеорологическим комплексом, предназначенным для определения метеопараметров: скорости и направления ветра, влажности, температуры и атмосферного давления.Лаборатория следит за состоянием воздуха и осуществляет замер по 14 основным показателям, в том числе загрязнение воздуха пылью, диоксидом азота и серы, формальдегидами и т.д. Анализ воздуха занимает около 30-40 минут, после чего результаты сразу видны специалистам.Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Андрей Христов рассказал, что по результатам проведенных замеров, содержание в воздухе наблюдаемых примесей фиксируются в пределах нормы.Каждый день лаборатория делает по шесть замеров воздуха на трех площадках: на стадионе «Самара Арена», Фестивале болельщиков FIFA (площадь имени В. В. Куйбышева) и на набережной, сообщает пресс-служба горадминистрации.