За первый месяц года судебные приставы СО отправили на родину 34 «нелегала»

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Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области сначала года препроводили до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации 34 гражданина из стран ближнего и дальнего зарубежья. За свой счет покинули пределы нашей страны 9 граждан.Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства как административное взыскание является мерой государственного принуждения, которая применяется по решению суда. Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания они не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет.Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат их на историческую Родину за их счет. Такой метод работы достигается, в том числе, и благодаря взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области