За первые сутки работы интернет-портала более 2500 жителей Самары высказали мнение по «стене» на площади Славы

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Важно подчеркнуть, что опрос на интернет-сайте является предварительным и не повлияет на результаты итогового голосования, которое пройдет в день выборов Президента, 18 марта. Жителям Самары предложат принять участие в общественном голосовании «Самара решает» и выбрать один из двух вариантов решения судьбы этого объекта - изменить и вернуть вид на Волгу или оставить как есть.«Стену» возвели в 2015 году. Однако, как отмечают многие эксперты, тогда объект был создан без согласования с жителями. Сейчас же у самарцев появилась реальная возможность повлиять на изменение облика «стены», сообщает пресс-служба администрации Самары.