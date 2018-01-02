За первые сутки 2018 года биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысячи россиян

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По его словам, за сутки биометрический контроль прошло более 3300 иностранных граждан «из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю». «Из них почти 1900 — граждане РФ», — подчеркнул он.​Слободян добавил, что граждане «спокойно реагируют», система работает без сбоев, конфликтов и провокаций.Биометрическая система контроля начала работать на пограничном контроле на Украине с 1 января. Она фиксирует биометрические данные иностранцев и лиц без гражданства из 71 страны, которые «представляют риски», в первую очередь из России. Она также подключена к базе Интерпола.