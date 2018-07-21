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Новости /  Общество /  Социум  

За недолив топлива накажут производителей колонок

21 июля 2018 15:14
67
Также планируется изменить подход к методам проверок.
В Росстандарте разрабатывают комплекс мер, направленных на борьбу с недоливом топлива на АЗС. Среди этих мер – и комплексные проверки производителей колонок, используемых на заправках. Также планируется изменить подход к методам проверок.

Как сообщили в пресс-службе Росстандарте, среди других мер планируется проводить контрольные закупки и измененить методики проверки топливно-раздаточных колонок. Кроме того, такие колонки предлагается признать измерительной системой.

Проблема недолива топлива на АЗС изучается в Росстандарте с конца 2017 года. Напомним, именно этот федеральный орган отвечает за метрологический надзор. По результатам работы в этом направлении подготовлено несколько инициатив, которые защитят потребителей от недолива топлива на АЗС.

Так, уже подготовлен законопроект, по которому предлагается внести изменения в КоАП и ввести оборотный штраф за нарушение требований в обеспечении единства измерений в отрасли торговли при расфасовке товаров. Если этот законопроект будет принят, то АЗС будут наказывать штрафом в размере 1% от выручки продаж топлива за предыдущий год. Данный штраф похож на оборотный штраф при несоответствии характеристик продаваемого на АЗС топлива, передает samarskie-voditeli.ru. 
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Комментарии



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