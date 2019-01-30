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Новости /  Общество /  Социум  

За какие переводы на карту вас заблокируют или оштрафуют

30 января 2019 18:26
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Налогами, в частности, НДФЛ, облагается исключительно доход.
Мы настолько привыкли к фразе «оплата на карту», что не видим в ней ничего подозрительного. А зря. Рассказываем, как не нарваться на штраф за денежные переводы, передает iphones.ru.

С каких переводов платятся налоги

Год назад новостные порталы массово публиковали статьи, в которых черным по белому было написано: любой перевод на карту облагается налогом (вот, к примеру, сюжет «России-24» и ссылка на «Вести.ру» из кеша Google). Это неправда. Налогами, в частности, НДФЛ, облагается исключительно доход. И в налоговом кодексе чётко сказано, что считать доходом:

- доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить…
- не признается доходом (экономической выгодой) получение имущества его фактическим владельцем от номинального владельца, если такое имущество и его номинальный владелец указаны в специальной декларации…

Более подробный список доходов представлен в ст. 208 Налогового кодекса РФ.

Обычно начислением и удержанием налога занимаются налоговые агенты. Это, к примеру, работодатель или фриланс-площадка (если вы заключаете безопасную сделку). Самостоятельно рассчитывать и уплачивать налоги приходится редко.

Но если вы, к примеру, выиграли в лотерею больше 4 тыс. рублей, продали iPhone, сдали в аренду квартиру или гараж и т. д., рассчитывать и платить будете сами.

Всё это – доход, а значит, 13% от него придется отдать государству.

Важно: продажи на Авито и других подобных сайтах облагаются налогом. Но есть нюанс: можно получить имущественный вычет, если вы сначала что-то продали, а затем потратили эти деньги на другой товар.

Когда платить налог не нужно

Доходы не облагаются налогом, если это:

▪️ Алименты
▪️ Благотворительная помощь
▪️ Пособия и стипендии
▪️ Суточные в рамках лимита
▪️ Возмещение судебных расходов
▪️ Деньги и имущество, доставшиеся по наследству
▪️ Доходы от продажи овощей и фруктов с огорода и т.д.

Полный список гораздо длиннее, свериться можно здесь. В какой форме вы получили эти деньги (наличными, на карту и т.д.), не имеет значения.

Бывает, что вы вернули коллеге долг. Или все сбросились вам на карту, чтобы купить общий подарок. Или кто-то заболел, и друзья решили помочь. Или бабушка пополнила карту внука, чтобы он мог купить новый гаджет.

Всё это – не доход. А значит, налоги с таких переводов платить не нужно.

Подарки от физлиц тоже не облагаются налогом. Исключение – только если не близкие родственники дарят машину, недвижимость или акции на сумму от 4 тыс. рублей. У них лучше брать деньгами :)

Если компания или ИП сделали вам подарок дешевле 4 тыс. рублей, вы можете не платить с него налог. А если это презент к рождению ребенка, то налог можно не платить, если цена подарка меньше 50 тыс.

Стоит ли бояться внимания налоговой

В начале лета пошли слухи о том, что налоговая будет проверять все операции по картам граждан. Дескать, банки будут автоматически передавать данные, а инспекторы – требовать объяснений о каждом переводе.

На самом деле банки с 2013 года действительно сообщают налоговой обо всех новых открытых счетах. И только если налоговая сделает официальный запрос, банк расскажет, сколько денег на конкретном счету и какие операции по нему проводились.

Поправки коснулись только металлических счетов – тех, с которых в банках покупают драгметаллы. Банки с 1 июня обязали сообщать об открытии таких счетов в налоговую. И по запросу предоставляют данные об остатках и операциях.

Что может стать причиной для запроса от налоговой в банк? Налоговая задолженность или проверка в связи с конкретным делом. Кроме того, налоговая может выявить сомнительную операцию и попросить пояснить, зачем переводились деньги и не ведете ли вы предпринимательскую деятельность, не оформляя юрлица.

Как налоговая контролирует переводы

Под прицел обычно попадают самые обеспеченные. К примеру, те, кто купил машину или квартиру, но не задекларировал доход или платит налог с минимальной зарплаты.

Теоретически, если кто-то купил у вас что-то дорогое, то он может передать эти данные в налоговую.

В последнее время такое часто бывает при покупке дорогих гаджетов Например, если человек купил у вас iPhone, а потом продал его, он может задекларировать доход от продажи и приложить квитанцию о том, что перевел вам деньги. В итоге он получит имущественный вычет, а вы – штраф за то, что не заплатили налог с дохода от продажи.

Кстати, здесь подробно расписано, как получить имущественный вычет.

Настучать могут и соседи. К примеру, если ваши арендаторы устраивали в квартире фестивали, а вы не заплатили налоги с дохода за аренду.

Наконец, о ваших доходах может рассказать налоговый агент. Если он не удерживает НДФЛ, то просто отправит данные в налоговую, чтобы инспектор всё посчитал и прислал вам уведомление.

Что делать, если есть сомнения

Во-первых, не паниковать. Доказывать, что было нарушение – обязанность налоговой. Инспектор должен собрать факты и установить, что вы получили именно доход от продажи, а не возврат долга или подарок.

Кроме того, можно отправить запрос в свою налоговую инспекцию. Там обязаны всё разъяснить. Форма есть здесь. Правда, ответы не всегда приходят быстро.

Если вы регулярно получаете переводы на карту за свою работу, но при этом не хотите регистрироваться как ИП, можно подумать в сторону регистрации как самозанятого. Для самозанятых налоги ниже: 4% от дохода при работе с физлицами и 6% – при работе с юрлицами.

Блокируют ли за частые переводы

Часто и обычные люди, и представители малого и среднего бизнеса боятся, что попадут под прицел налоговой и банков за слишком частые переводы. Дескать, это признак обнала криптовалюты, виртуальных денег, средств с карт или ведения коммерческой деятельности.

На самом деле всё не так плохо. Во-первых, банкам выгодно зарабатывать на нормальных клиентах и невыгодно отказываться от сотрудничества. Во-вторых, банк откажется от клиента, только если заподозрит его в незаконной деятельности.

Проверить вас, конечно, могут. И даже не сообщат вам о принимаемых мерах. Аесли всё закончится плохо, не раскроют причину отказа в обслуживании – это запрещено гл. 2 ст. 4 115-ФЗ.

На начальном этапе проверка выполняется автоматически. Работают дорогие и сложные системы финмониторинга, которые постоянно совершенствуются. Именно они сигнализируют о подозрительных операциях, которые потом проверяют вручную.

В итоге банк практически со 100% вероятностью распознает обнал, даже если он маскируется под информационные услуги. А людям, которые просто часто переводят деньги в личных целях, в обслуживании не откажут.

А если переводить доллары

Если и отправитель, и получатель – налоговые резиденты РФ (граждане страны и те, кто получил вид на жительство), то переводить валюту запрещено. Но есть исключения из правила:

- если переводить валюту на счет в иностранном банке (но не более 5 тыс. долларов в течение одного операционного дня через один российский банк);
- если делать перевод со счета в иностранном банке на счет в российском (лимитов в этом случае нет);
- если средства переводить близким родственникам (мужу, жене, детям, родителям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным);
- если обе стороны пробыли за границей более 183 дней за календарный год.

В общем, это явно не тот случай, когда нужно кинуть 500 долларов за купленный iPhone или криптовалюту. Если выявят нарушение, в тюрьму не посадят, но придётся заплатить штраф в размере от 75 до 100% суммы валютной операции по ст. 15.25 КоАП РФ.

Посадят ли за неуплату налогов с перевода

Практически наверняка нет. Если вы неумышленно не заплатите налог с перевода, который облагается НДФЛ, вас заставят внести платёж и заплатить штраф в размере 20% от него. Если докажут, что не платили умышленно, штраф увеличится вдвое.

Срок исковой давности для такого вида правонарушения – 3 года. Как видите, всё не так критично, как многие думают.

Самое главное — не считать других глупее себя. И не лениться честно заполнять поле «Назначение перевода». Пригодится. 
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