За год количество волонтеров в Самарской области удвоилось
19 декабря 2018 21:05
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С предложением объявить 2018-й Годом волонтера и добровольца к президенту России Владимиру Путину обратился руководитель самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев. Это произошло весной 2016 года на "Форуме действий" в Йошкар-Оле.
Идея была оценена и поддержана, и только в Самарской области в 2018 году количество волонтеров удвоилось. В движение активных и неравнодушных к чужой беде влились школьники и студенты, представители "серебряного" возраста и самарцы с ограниченными возможностями здоровья.
"У нас было около 56 тысяч, а сейчас мы подошли вплотную к отметке 100 тысяч человек — целый город добрых волшебников на территории нашего региона", — констатировал Дмитрий Азаров в своем приветствии участникам форума.
Благодаря добровольцам и волонтерам Самарская область превратилась в регион добрых дел, продолжил губернатор. "Вы своими добрыми делами исправляете несправедливость мира и даете людям надежду, оказываете им необходимую помощь. Я горжусь, что живу с такими людьми в одном регионе. Я горжусь вами!" — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Стотысячная армия добровольцев реализует в регионе социальные, экологические и культурные проекты, действуют программы поиска пропавших людей и развития городской среды, область занимает лидирующие позиции по развитию волонтерства "серебряного" возраста и инклюзивного добровольчества.
Проекты реализуются при активной поддержке властей, отметила руководитель Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова. "Спасибо за то, что видите нас равноправными партнерами и доверяете нам!", — обратилась она к губернатору.
Как отметил Алексей Транцев, благодаря волонтерам миллионы россиян узнали, как реально улучшить жизнь в каждом регионе. "И мне особенно приятно, что за эти 365 дней значительно прибавилось число волонтеров с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо вам за смелость! Вы нужны!" — отметил Алексей.
Во многом благодаря усилиям добровольцев в Самаре и области удалось создать позитивную и эмоциональную атмосферу во время проведения чемпионата мира по футболу. В волонтерской программе ЧМ-2018 приняли участие 2635 человек, в том числе иногородних, и иностранцы из 25 стран мира. А желающих было более 22 тысяч…
Студент третьего курса Самарского энергетического колледжа, тим-лидер команды волонтеров ЧМ-2018 Антон Уваров специализируется на событийном добровольчестве — он помогает в организации концертов и массовых мероприятий, а также занимается их медиасопровождением.
К ЧМ-2018 он в соавторстве с товарищем подготовил проект Samara music guide, который при формировании культурной программы чемпионата признали лучшим среди 1500 заявок. Samara music guide — это повествование о знаковых местах Самары на языке рэпа. Были написаны тексты про площадь им. В. В. Куйбышева, стадион "Самара Арена", улицу Ленинградскую и волжскую набережную, на каждую песню сняли видеоклип.
В общей сложности в волонтерский проект было вовлечено более 300 человек, а многие после него так "загорелись", что решили участвовать в непростом отбор к ЧМ-2018 и стали добровольцами мундиаля. Суть своей волонтерской деятельности Антон объясняет так: "Волонтерство не просто бесплатная помощь, это важно для души. Ты не просто так живешь в этом мире, а делаешь что-то доброе. И вовлекаешь людей, которые становятся единомышленниками".
Семен Гончарук, студент четвертого курса СамГТУ, серьезно занимается баскетболом, поэтому его специализация — помощь в организации спортивных мероприятий. Он тоже говорит, что волонтерская деятельность — зов души. "Это не шанс как-то продвинуться, реализовать себя, нет, — заверяет Семен. — Я отдыхаю душевно на таких мероприятиях, заряжаюсь энергией. Люди дарят улыбки, и это меня подпитывает".
Добровольчество для Семена Гончарука — это еще и расширение круга знакомств, приобретение нового опыта. Например, как участник команды лингвистической поддержки в международном аэропорту Курумоч во время ЧМ-2018 волонтер познакомился и поддерживает связь с болельщиками из Колумбии и Бразилии.
На форуме волонтеры ЧМ-2018 и других направлений добровольчества получили благодарности главы региона. Отдельно были отмечены муниципалитеты, где активно поддерживают движение, передает Волга Ньюс.
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