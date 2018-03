За год число россиян, чье состояние превышает $5 млн, увеличилось на 27%

446

Всего в 2017 году в России таких людей насчитывалось 38 120 человек, что на 27% больше, чем годом ранее.Совокупно они владеют $1,2 трлн, что соответствует 73,5% от общего объема ВВП России 2017 года (рассчитано по предварительной оценке Росстата и курса ЦБ на 1 марта 2018 года).​Из этого числа 2620 человек были обладателями более чем $50 млн — это 2% от общего количества ультрабогатых людей по всему миру.Число тех, чье состояние превышает полмиллиарда долларов, в России также выросло; в 2017-м таких было 220 человек, или на 22% больше, чем в предшествующем году, подсчитали эксперты. Совокупное состояние этих людей составляет более $470 млрд.При этом эксперты отмечают, что, если оценивать динамику того, как богатели или беднели российские мультимиллионеры, в пятилетней перспективе (с 2012 по 2017 год) их численность сократилась на 35%. За исключением Колумбии с динамикой минус 39%, это сильнейшее падение в мире. Такой результат стал следствием затяжной рецессии в экономике и падения курса национальной валюты, отмечают эксперты.При этом сами российские мультимиллионеры считают, что негативно на уровень их благосостояния влияют распространение политического популизма (62% опрошенных), рост киберпреступности и терроризм (по 54%).Россия и страны СНГ лидируют по числу ультрабогатых людей (с соcтоянием свыше $50 млн), которые имеют второй паспорт или двойное гражданство: таких состоятельных людей в регионе 58%, следует из данных Knight Frank. При этом 45% из них рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране. Для сравнения, в Латинской Америке 41% опрошенных имеют второй паспорт и 45% планируют его приобрести.Больше всего богатых людей мира — 31% — проживает в США. При этом самая большая «плотность» такого населения в Монако, Гонконге и Швейцарии — соответственно 13, семь и четыре ультрабогача с состоянием более $50 млн на 10 тыс. человек. Для сравнения, в России этот показатель составляет 0,2 сверхбогатого на 10 тыс. человек, а в США — чуть более единицы.Международная консалтинговая компания Knight Frank выпускает исследования о распределении благосостояния в мире (The Wealth Report) с 2007 года Для этого собираются данные ряда других авторитетных источников и аналитических служб. К работе привлекаются консалтинговая компания Wealth-X (которая изучает распределение богатства по всему миру), Real Capital Analytics (изучает инвестиции в коммерческую недвижимость мировых городов), Банк международных расчетов (БМР; Bank for International Settlements, BIS), Oxford Economics, Five Star Alliance, Mastercard и другие.