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За двухчасовую пробку на Красноглинском шоссе Дмитрий Азаров объявил выговор Ивану Пивкину

29 июля 2018 22:55
215
Он дал задание руководителю департамента государственной службы и кадров администрации губернатора Самарской области Наталье Баландиной оформить его поручение.
Публичный выговор врио министра транспорта региона Иван Пивкн получил от главы региона  из-за пробки на Красноглинском шоссе, возникшей в результате проведения ремонтных работ на этой дороге в выходной день в вечернее время.

"Ремонтные работы в воскресенье вечером, когда все возвращаются с дач, на Красноглинском шоссе, при въезде в город - это идиотизм или злой умысел?! Пробка, по сведениям с места событий, на 2 часа. Объявляю выговор министру Ивану Пивкину", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.

Он дал задание руководителю департамента государственной службы и кадров администрации губернатора Самарской области Наталье Баландиной оформить его поручение.
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Комментарии



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