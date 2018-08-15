За что дельфины полюбили Крымский мост
15 августа 2018 23:02
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Ранее жители полуострова были обеспокоены пагубным влиянием конструкции на экологическую обстановку. Но, как оказалось, опасения были напрасны. Согласно статистике инфоцентра, возведённые бетонные опоры, напротив, стали отличной кормовой базой для рыб. По словам Оксаны Фурсовой, ведущего инженера по охране окружающей среды ФКУ Упрдор "Тамань", это и привлекло сотни млекопитающих.
— Учёные в ходе очередного мониторинга в Керченском проливе зафиксировали, что все биологические процессы в морской среде протекают без нарушений, а свайные составляющие Крымского моста служат привлекательной кормовой базой для косяков рыб, которые, в свою очередь, притягивают большое количество млекопитающих, — отметила она.
Примечательно, что дельфины и прочие подводные обитатели уже не первый месяц выступают в роли своеобразных "индикаторов экологической безопасности". Ежеквартальные проверки свидетельствуют о стабильно хорошей ихтиофауне с осени 2015 года.
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