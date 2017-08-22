За 7 месяцев в Самарской области на водителей автобусов заведено 22098 дел об административных правонарушениях

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Некрасов сообщил о фактах осуществления регулярных перевозок пассажиров без карт маршрутов, об осуществлении перевозок без включения сведений о перевозчиках в соответствующие реестры регулярных перевозок пассажиров, оботсутствии уведомления о начале осуществления деятельности по заказным перевозкам пассажиров. В отношении 857 должностных и 87 юридических лиц пассажирских автотранспортных предприятий были приняты меры административного воздействия.Выявлено 56 фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности (10 без лицензии и 46 без регистрации вналоговом органе).Результатом проведенных мероприятий, по словам Некрасова, является снижение показателей аварийности с участием автобусов на территории Самарской области на 29% (за 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 44 ДТП, в которых пострадало 82 гражданина, погибших нет), сообщает пресс-служба облправительства.