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За 4 месяца в Самаре зарегистрировано 294 ДТП

12 мая 2017 11:17
127
За 4 месяца в Самаре зарегистрировано 294 ДТП
Из них 141 – наезд на пеших участников дорожного движения.

За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 359 получили ранения. Из общего количества аварий, 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и 137 получили травмы различной степени тяжести (в том числе на пешеходных переходах города были совершено 59 наездов и получил травмы 61 пешеход).

В связи с этим, 11 и 12 мая 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции города Самара во главе заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по г. Самаре майора полиции Владимира Прибылова были организованы целенаправленные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности перехода проезжей части пешими участниками дорожного движения.

Основная причина дорожно-транспортных происшествий в городе - наезд на пешехода. И это, почти половина от общего количества всех автомобильных происшествий, сообщает горГАИ.

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