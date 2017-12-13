За 11 месяцев в Самарской области активисты ОНФ выявили 726 незаконных свалок

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В Самарской области за этот период активисты ОНФ выявили 726 незаконных свалок. По всем выявленным свалкам направлены обращения в муниципалитеты.Но, к сожалению, не все руководители муниципальных образований эффективно убирают свалки бытового мусора и строительных отходов. Ликвидированы к декабрю лишь 196 несанкционированных свалок, судьба 350 свалок пока не решена.«В целом по Самарскому региону эффективность уборки свалок составляет 27 процентов, это ниже среднероссийских показателей. В зимние месяцы снег «помогает» нерасторопным чиновникам, прикрывает значительную часть незаконных свалок. Но Народный фронт не снимает с контроля каждый выявленный факт незаконной свалки до момента уборки и рекультивации либо благоустройства территории. Мы продолжим эту работу и в 2018 году. Особо обратим внимание на город Жигулевск, а также Волжский, Борский и Красноярский муниципальные районы, где эффективность ликвидации свалок в 2017 году была ниже 8%», - рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор центра мониторинга экологии и защиты леса ОНФ в Самарской области Сергей Мирошниченко, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.