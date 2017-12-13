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Новости /  Общество /  Социум  

За 11 месяцев в Самарской области активисты ОНФ выявили 726 незаконных свалок

13 декабря 2017 15:45
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В целом по Самарскому региону эффективность уборки свалок составляет 27 процентов, это ниже среднероссийских показателей.
В преддверии «Форума Действий» Общероссийский народный фронт (ОНФ) подвел итоги проекта ОНФ «Генеральная уборка» за 11 месяцев его реализации. За это время на ресурс Народного фронта «Интерактивная карта свалок» поступило более 15 тыс. 527 обращений, из них в работу взято – 7 тыс. 143, а свалок устранено – 6 тыс. 667, что составляет около 43% от всех поступивших проблем.

В Самарской области за этот период активисты ОНФ выявили 726 незаконных свалок. По всем выявленным свалкам направлены обращения в муниципалитеты.

Но, к сожалению, не все руководители муниципальных образований эффективно убирают свалки бытового мусора и строительных отходов. Ликвидированы к декабрю лишь 196 несанкционированных свалок, судьба 350 свалок пока не решена.

«В целом по Самарскому региону эффективность уборки свалок составляет 27 процентов, это ниже среднероссийских показателей. В зимние месяцы снег «помогает» нерасторопным чиновникам, прикрывает значительную часть незаконных свалок. Но Народный фронт не снимает с контроля каждый выявленный факт незаконной свалки до момента уборки и рекультивации либо благоустройства территории. Мы продолжим эту работу и в 2018 году. Особо обратим внимание на город Жигулевск, а также Волжский, Борский и Красноярский муниципальные районы, где эффективность ликвидации свалок в 2017 году была ниже 8%», - рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор центра мониторинга экологии и защиты леса ОНФ в Самарской области Сергей Мирошниченко, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.



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Комментарии



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