Жюри конкурса проектов на реконструкцию Загородного парка выбрали победителя и призеров

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В пятницу, 23 ноября, в ТЦ «Гудок» состоялось открытие выставки проектов реконструкции Загородного парка. На ней представили работы всех участников. Во вторник, 27 ноября, жюри объявили имена победителя и призеров конкурса. Их проекты рекомендовали использовать при планировании реконструкции Загородного парка.I местоПобедителем стал проект 314395 из Москвы. Авторы: Максим Бессонов, Егор Гайдуков, Дарья Дулева, Федор Торгашев — МАРХИ.II место — две премии1. Проект 230617 из Москвы. Авторы: Егор Королев – архитектор «Цимайло Ляшенко и Партнеры», Елена Смирнова – архитектор «Rafael Vinoly Architects».2. Проект 471102 из Москвы. Авторы: Ксения Голубева, Игорь Голубев — архитектурная мастерская «СОЮЗ».III место — три премии1. Проект 108436 из Самары. Автор: Кирилл Скачков — бакалавр и магистр архитектуры СГАСУ.2. Проект 180520 создан совместно архитекторами из Самары и Москвы. Авторы: Виталий Стадников — доцент ВШУ, Олег Никитенко, Оксана Травян, Дарья Бондарева, Наталья Отт, Алина Георгиевская, Ольга Косолапова, Марат Гареев, Дарья Романова, Сергей Сапрыкин.3. Проект 230194 из города Серпухов, Московская область. Автор: Валерия Зайцева.