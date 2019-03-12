Журналисты и правозащитники выступили против закона о фейковых новостях

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Обращение под заголовком «Об установлении в стране режима прямой цензуры» подписали литературный критик Александр Архангельский, переводчица Елена Баевская, поэт и переводчик Дмитрий Веденяпин, драматург Александр Гельман, журналист Сергей Пархоменко, правозащитники Лев Рубинштейн и Зоя Светова и многие другие.Они назвали принятые в третьем, окончательном чтении законопроекты «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры». Авторы заявления сослались на ст. 29 российской Конституции, в которой говорится: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них <...>. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».Авторы письма указывают, что новые законы устанавливают «право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением <...> запрещать распространение любой информации <...>».«Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации. Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии. Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества», — подчеркивается в заявлении.Они призывают своих коллег выступить против законопроектов и выразить протест чиновникам в российских и международных судах.На минувшей неделе, 7 марта, нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроекты сенатора Андрея Клишаса о введении наказаний за распространение фейковых новостей и проявление неуважения к власти. Против этих инициатив уже выступил Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Он попросил отклонить их и направить на доработку, поскольку в действующей редакции они противоречат Конституции.