Журналисты и правозащитники выступили против закона о фейковых новостях
12 марта 2019 23:22
4
Обращение под заголовком «Об установлении в стране режима прямой цензуры» подписали литературный критик Александр Архангельский, переводчица Елена Баевская, поэт и переводчик Дмитрий Веденяпин, драматург Александр Гельман, журналист Сергей Пархоменко, правозащитники Лев Рубинштейн и Зоя Светова и многие другие.
Они назвали принятые в третьем, окончательном чтении законопроекты «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры». Авторы заявления сослались на ст. 29 российской Конституции, в которой говорится: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них <...>. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».
Авторы письма указывают, что новые законы устанавливают «право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением <...> запрещать распространение любой информации <...>».
«Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации. Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии. Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества», — подчеркивается в заявлении.
Они призывают своих коллег выступить против законопроектов и выразить протест чиновникам в российских и международных судах.
На минувшей неделе, 7 марта, нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроекты сенатора Андрея Клишаса о введении наказаний за распространение фейковых новостей и проявление неуважения к власти. Против этих инициатив уже выступил Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Он попросил отклонить их и направить на доработку, поскольку в действующей редакции они противоречат Конституции.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 марта 2019 20:34
Марина Сергеевна положила начало той эпохе противотуберкулезной деятельности, которая в настоящее время достигла значительных результатов и имеет высокий... Социум
113
12 марта 2019 20:20
Савёловский суд Москвы постановил оставить Ирину Гаращенко под стражей на два месяца — до 10 мая 2019 года. Социум
111
12 марта 2019 18:04
На Даудова и ранее поступали жалобы на угрозы правозащитникам, журналистам и интернет-пользователям. Социум
263
Здравоохранение
12 марта 2019 19:39
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий. Здравоохранение
144
12 марта 2019 15:02
В Самарской области показатель снизился на 1,7 %. Здравоохранение
498
12 марта 2019 12:14
Самарская область не вошла в первую пятерку. Здравоохранение
2098
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
408
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
689
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
563
Туризм
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
177
6 марта 2019 13:50
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон. Туризм
419
28 февраля 2019 12:44
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
349
Образование
12 марта 2019 13:55
Об этом сообщил первый проректор Самарского университета Роман Самсонов. Образование
179
12 марта 2019 10:47
Кроме того, 43% родителей уверены, что детям следует одеваться в деловом стиле. Образование
365
12 марта 2019 10:12
На сайте СГЭУ уже размещены программы развития вуза от претендентов. Образование
582
Культура
12 марта 2019 13:36
Организаторы фестиваля от Самарской филармонии расскажут о его проведении, особенностях фестиваля этого года. Культура
152
11 марта 2019 21:03
Что из программы главного национального театрального конкурса можно посмотреть, не выезжая из Самары или даже не выходя из дома. Культура
287
11 марта 2019 12:47
Открытие выставки 13 марта в 15.00 в здании особняка Клодта (ул. Куйбышева, 139). Культура
347
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
40
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
534
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1005
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
440
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
794
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
794
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
780
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1492
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1336
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1022
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1127
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
452
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
755
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1220
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
969
Мероприятия