Журналистка Скабеева сердечно поблагодарила заступившегося за неё Кадырова
25 января 2019 21:03
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На своей странице в "Инстаграме" Скабеева обнародовала скриншот новости, который не стала сопровождать словами, а лишь пририсовала несколько сердечек.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что парламентарию следует извиниться перед россиянкой.
Фото: соцсети
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