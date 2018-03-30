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Новости /  Общество /  Социум  

Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию

30 марта 2018 23:40
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Корреспондент РБК Соколов был арестован в июле 2015 года. За несколько недель до задержания было опубликовано его расследование о хищениях при строительстве космодрома Восточный.
Журналиста Александра Соколова, приговоренного к 3,5 года лишения свободы за экстремизм, этапировали в колонию. Об этом РБК сообщил адвокат Соколова Алексей Чернышев.

Уточнить, куда именно был направлен Соколов, защитник не смог. Чернышев добавил, что вместе с Соколовым был этапирован его соратник, активист Кирилл Барабаш, приговоренный к трем годам и 10 месяцам лишения свободы.

ФСИН отказался разглашать РБК информацию, в какую колонию этапируют осужденных. «Это персональная информация. Когда Соколов прибудет в учреждение, об этом сообщат одному из родственников по его выбору», — пояснили РБК в пресс-службе ФСИН.

На прошлой неделе, 22 марта, Тверской суд Москвы отказался рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Соколова. В суде заявили, что его не приняли к производству, но причину не назвали.

В декабре Мосгорсуд оставил приговор журналисту и другому фигуранту дела, экс-редактору газеты «Дуэль» Юрию Мухину, в силе. Двум другим осужденным, Валерию Парфенову и Кириллу Барабашу, снизили срок с четырех лет до трех лет девяти месяцев. Приговор Соколову был вынесен в августе 2017 года.

Александр Соколов, специальный корреспондент РБК, был арестован в июле 2015 года. За несколько недель до задержания было опубликовано расследование Соколова о хищениях при строительстве космодрома Восточный​.


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Комментарии



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