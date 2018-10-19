Журналист из Самары Ксения Морозова в числе победителей Всероссийского конкурса инновационной журналистики Tech in Media’18

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В числе победителей журналист из СамарыАвтор журнал «Технополис Поволжья» Ксения Морозова заняла второе место в номинации «Лучшая публикация в региональном печатном СМИ» тематического этапа «Водородная энергия». На конкурс она представила работу о профессорах, которые разрабатывают уникальные способы получения водородного топлива.В этом году заявки на участие в четырех тематических треках «Венчурный бизнес», «Науки о жизни», «Филантропия и технологии, «Водородная энергия» поступили от 610 авторов печатных и интернет-СМИ, радио и тележурналистов из 33 городов из них 8 из Самары. По итогам работы экспертного совета и жюри определены лучшие работы восьмого сезона. Победители разделили призовой фонд в размере 2 240 000 рублей.Награды лучшим журналистам вручили генеральный директор АО "РВК" Александр Повалко, генеральный директор подразделения GE Healthcare Life Sciences в России/СНГ Андрей Демурин, президент Рыбаков Фонда Екатерина Рыбакова и директор Института проблем химической физики РАН, академик Сергей Алдошин.С видеообращением к победителям конкурса также обратился нобелевский лауреат, американский физик и популяризатор науки, автор идеи фильма «Интерстеллар» Кип Торн, передает пресс-служба организационного комитета конкурса Tech In Media.