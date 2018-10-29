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Новости /  Общество /  Социум  

Журналист НТВ Никита Развозжаев найден мёртвым в Москве

29 октября 2018 20:42
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Трагедия произошла во дворе жилого дома в проезде Кадомцева на северо-востоке Москвы.
Трагедия произошла во дворе жилого дома в проезде Кадомцева на северо-востоке Москвы, передает life.ru. 25-летний журналист Никита Развозжаев найден мёртвым под окнами многоэтажки. По предварительным данным, речь может идти о суициде. В соцсетях Развозжаева был опубликован пост, который можно трактовать как предсмертную записку. В нём он обращается к родителям, друзьям и своей супруге и просит похоронить его в родном Саратове.

Развозжаев переехал в Москву в 2016 году и работал в телекомпании НТВ. В прошлом году во время прямого включения в День десантника из парка Горького журналиста неожиданно атаковал пьяный мужчина. Ролик стал вирусным в Интернете. 



Фото:  life.ru
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Комментарии



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