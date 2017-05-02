Журналист Евгений Золотухин в "СДМ" проведет мастер-класс «Как написать хороший текст»

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Мастер-класс подарит молодым журналистам возможность узнать секреты журналистского ремесла от профессионалов. На встрече Евгений расскажет о наиболее актуальных тенденциях в развитии СМИ, о том, как написать действительно интересный текст и о специфике работы в ежедневном издании. Мастер-класс поможет начинающим журналистам узнать основные ошибки в работе с текстом и научится не допускать их.После мастер-класса пройдет нетворкинг-сессия, на которой можно будет не только лично пообщаться с ведущим мастер-класса, но и наладить контакты для дальнейшей работы.К участию в мастер-классе приглашаются журналисты молодежных СМИ, студенты журналистских специальностей вузов Самары, а также медиа-волонтеры.Евгений Золотухин - региональный обозреватель РИА «ФедералПресс» с 2015 года. До этого работал заместителем редактора такого крупного издания, как «Самарские известия», сообщает пресс-служба СДМ.