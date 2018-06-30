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Журнал Rolling Stone составил топ лучших песен «С начала века — и до сих пор»

30 июня 2018 12:41
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Первое место в рейтинге досталось Бейонсе c песней Crazy in Love.
Американский журнал Rolling Stone составил топ-100 лучших песен с начала XXI века, он опубликован на сайте издания и появится в печатной версии в номере за июль, передает РБК.

Для его составления редакция обратилась к музыкантам, продюсерам, критикам и экспертам индустрии, попросив их составить свои собственные списки «лучшей музыки» за 18 лет с начала 2000-х годов. На основании этой информации они представили итоговую версию «лучших песен века».

Первое место в рейтинге досталось Бейонсе c песней Crazy in Love с альбома 2003 года Dangerously in Love.

На втором месте — композиция Paper Planes британской певицы M.I.A., а замыкает тройку лидеров Seven Nation Army группы The White Stripes.

В топ-10 также вошли композиции Hey Ya! рэп-дуэта Outkast, 99 Problems рэпера Джея Зи, Maps американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs, Runaway Канье Уэста, Rolling in the Deep британской певицы Адель, Royals новозеландской певицы Лорд и Last Nite группы The Strokes.

В ноябре 2017 года журнал Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года. Ее доход, по версии издания, составил $105 млн. В эту сумму входят поступления от продаж альбома Lemonade, а также от концертного тура.



Фото:  соцсети


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Первое место в рейтинге досталось Бейонсе c песней Crazy in Love.
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