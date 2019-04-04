Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии

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«Командование интересовало, как можно «снять» информацию: вскрыть замысел противника, состав привлекаемых сил и средств. <...> Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку. Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно «отвертеться». Технологии противодействия такому допросу обучаются бойцы спецназа на случай попадания в плен, высшие лица страны или руководители крупных промышленных и банковских структур — для сохранения государственной или коммерческой тайны», — говорится в статье.По словам полковника Пороскова, такие методики помогают военным в освоении иностранных языков, лечении в боевых условиях, обнаружении засад, схронов, складов и тайников противника. Российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами, утверждает он.«Они мысленно давали животным команды, которые теми выполнялись. Подобное практиковал з​наменитый дрессировщик Дуров. Методика, как оказалось, применима и для людей. Более того, оказалось возможным воздействие даже на технику. Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации. Удачей завершились такие эксперименты, как прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки», — утверждается в материале.Оценивая содержание публикации в официальном издании Минобороны, начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук сказал РБК, что боевая парапсихология «не является фантазией» и «в настоящее время ее разработки продолжаются».«Боевая парапсихология действительно имеет право быть, большое развитие она получила в промежуток 1960–1980-х годов. Методика была разработана советской Академией наук в попытке обнаружить феноменальные особенности человека. Под руководством Генерального штаба Вооруженных сил СССР работала группа специалистов. Наработки того времени существуют до сих пор, и есть попытки их активизировать. Эти методики прошли обкатку в горячих точках — Афганистане и Вьетнаме», — рассказал Матвийчук.Но председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил РБК, что «боевая парапсихология» является выдумкой и признана лженаучной.«Такие работы [описывающие боевую парапсихологию] действительно существовали и разрабатывались, но были засекречены. Сейчас они вылезают на свет. Но, как и во многих странах мира, такие исследования признаны лженаучными, все это полная чепуха. Никакой парапсихологии вообще не существует, это сказки. Все разговоры о передаче мысли на расстоянии не имеют научного основания, нет ни одного такого зафиксированного случая, это просто невозможно. Это способ выжимать средства из государственного бюджета. В России конец этому был положен в начале 2000-х годов, когда была расформирована войсковая часть №10003, которая занималась в том числе изучением таких лженаучных явлений для применения в военных целях», — рассказал Александров.Главный редактор «Армейского сборника» Владлен Прилуцкий рассказал РБК, что правила выбора публикаций для журнала перечислены в каждом номере издания. «Армейский сборник» публикует статьи исследовательского, информационного и дискуссионного характера по военной тематике, в которых рассматриваются военное строительство и обеспечение военной безопасности государства.«Основными требованиями к материалам, представляемым в редакцию журнала для опубликования, являются: актуальность, анализ существующих проблем военной теории и практики и предлагаемые пути их решения, обоснованность и точность расчетов, новизна в предлагаемых подходах к совершенствованию применения родов войск (сил) и специальных войск, практическая направленность и оригинальность предложений по строительству и развитию Вооруженных сил России и обеспечению ее военной безопасности», — разъясняется в журнале.Там также уточняется, что к публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные в других СМИ, они в обязательном порядке должны иметь экспертное заключение об отсутствии в них сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати. «Автор несет ответственность за достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, фамилий, инициалов и прочих сведений», — указано в журнале.Поросков трудоустроен в журнале обозревателем на полставки, уточнил Прилуцкий.Как следует из биографической справки в журнале «Вестник военного образования», Николай Поросков родился в 1951 году, окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище, служил на инженерных и командных должностях, работал в газете 10-й отдельной армии ПВО в Архангельске, в журнале «Вестник противовоздушной обороны» был старшим научным сотрудником, а также трудился в главной газете Минобороны «Красная звезда», в том числе редактором отдела — членом редколлегии. Поросков участвовал в боевых действиях в Абхазии, Таджикистане, Чечне, Сьерра-Леоне. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами.Журнал «Армейский сборник» является постоянным медиапартнером по информационному обеспечению международных военно-технических форумов, Армейских международных игр, авиасалона МАКС и других, а также «доводится до всего руководящего состава Вооруженных сил, подразделений, воинских частей и учреждений», говорится на сайте Минобороны. Тираж «Армейского сборника» — около 10 тыс. экземпляров.