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Новости /  Общество /  Социум  

Жизнь дороже. МЧС хочет заставить россиян платить за своё спасение

6 сентября 2018 19:52
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МЧС надоела ситуация, когда за поиск и спасение туристов-экстремалов оно платит десятки, а то и сотни тысяч рублей из своего кармана.
В МЧС России предлагают законодательно обязать альпинистов, туристов-водников и других экстремалов покупать специальные страховые полисы, которые будут покрывать расходы на возможные спасательные операции. Сейчас средства на операции по спасению безалаберных туристов идут из бюджета, передает life.ru.

МЧС надоела ситуация, когда за поиск и спасение туристов-экстремалов оно платит десятки, а то и сотни тысяч рублей из своего кармана. По данным Лайфа, теперь министерство хочет переложить финансовые траты на страховые компании.

Идею МЧС РФ поддерживают и в Федерации альпинизма России (ФАР), и в Российском союзе страховщиков (РСО). Сейчас специалисты МЧС РФ, ФАР и РСО разрабатывают проект по страховой защите альпинистов и оказанию помощи в горах в аварийных ситуациях.

Они хотят разработать простую и прозрачную схему спасения в горах.

— Это схемы, в которых каждый возьмёт свою долю ответственности: альпинистское сообщество — за качество и подготовку людей, которые идут в горы, спасательные службы — за оперативное реагирование на аварийные ситуации, страховые компании — за финансовые гарантии спасательных работ, — отмечают в МЧС РФ.

— В идеале нам хотелось бы получить страховой продукт, который стал бы полезным и удобным для всех поклонников спорта и активного отдыха в горах: альпинистов, горных туристов, горнолыжников, сноубордистов, треккингеров и других путешествующих в горах, — рассказали Лайфу в РСО.

Предполагается, что в страховой полис будет включена опция "поисково-спасательные работы" и "эвакуация".

— Стоимость полиса для альпинистов и туристов пока не определена и обсуждается с экспертами ФАР и РСО. По предварительным расчётам, стоимость полиса в день может составлять тысячу рублей, или примерно 15 долларов, — говорят в МЧС.

Пока же во многих регионах России происходит одна и та же картина: подразделения МЧС выезжают на сотни вызовов, поступающих от туристов, которые по тем или иным причинам не могут продолжить свой маршрут: травмы, утеря снаряжения, погодные условия или, что чаще случается, банальная переоценка своих физических возможностей.

— И получается, что именно МЧС РФ за бюджетные деньги организует дорогие поисково-спасательные операции для горе-туристов, переоценивших свои силы, — говорят Лайфу в МЧС РФ. — А ведь проведение спасательных операций требует серьёзных ресурсов и финансовых затрат.

Например, только на один час полёта вертолёта Ми-8 требуется 800 литров топлива, которые стоят 50 тысяч рублей. Одна смена группы спасателей и поисковая собака стоят примерно 100 тысяч рублей.

Даже привлечение авиации не всегда заканчивается успехом. Так, например, произошло во время поисково-спасательной операции 13 августа 2018 года в горах Таджикистана в районе пика Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) на высоте четырёх с половиной тысяч метров, где совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 с 13 альпинистами из России.

Из-за сложных метеоусловий в районе катастрофы, где был сильный ветер и метель, для эвакуации альпинистов и экипажа вертолёта использовать авиацию не получилось. Несколько часов три Ми-8 кружили над местом ЧП, но высадить десант спасателей не вышло.

— Сожгли сотни литров топлива и вернулись на базу. Альпинистов удалось снять с пика Коммунизма только через несколько дней, когда улучшилась погода, — говорят в МЧС.

По словам источника, история в Таджикистане показывает, что не всегда удаётся использовать технику и авиацию. Зачастую спасателям приходится на руках по перевалам и мокрым камням выносить пострадавших к месту эвакуации. В таких случаях на спасательную операцию уходят значительное время и средства.

В МЧС говорят, что данную спасательную операцию оплатили власти Таджикистана. Она обошлась примерно в 50 тысяч долларов. Однако, как говорят спасатели, было бы справедливо, если бы расходы покрыли сами спортсмены — они должны были предусмотреть все риски своего похода и природные катаклизмы.

— Пошёл в горы с риском для жизни ставить спортивные рекорды, изволь купить страховой спасательный полис — и вперёд. Если что, МЧС тебя спасёт, а заплатят за это не бюджет, например, Таджикистана или России, а страховая компания, которая продала альпинистам полис. Именно страховой полис будет оплачивать работу МЧС, а не налогоплательщик, как это происходит сейчас, — возмущаются в МЧС РФ.

В министерстве уверяют, что круглый год по всей стране — от Калининграда до Дальнего Востока — спасатели только и делают, что вынимают туристов из опасных ситуаций.

В МЧС вспоминают, как несколько лет назад двое петербуржцев во время сплава по реке Омулевке под Магаданом остались без припасов: лодку, в которую они сложили все продукты и снаряжение, унесло течением. Добраться до местоположения туристов по земле невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек. Расстояние по воздуху от Магадана составляло порядка 600 километров.

— Вот и получилось, что спасение двух человек обошлось бюджету примерно в два миллиона рублей, — говорят в МЧС.

А вот на поиск и снятие одного рыбака с льдины затрачивается от 300 тысяч до миллиона рублей.

— Несмотря на ежегодные предупреждения об опасности, каждый сезон мы снимаем со льдин тысячи рыбаков от Владивостока до Петербурга. А это же миллионы бюджетных рублей, — жалуются в МЧС.

Тем временем спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ по Республике Кабардино-Балкария вспоминают, как 10 мая 2017 года с высоты 4100 метров в сильнейшем буране, при шквалистом ветре и температуре под минус 25 градусов на ледовом плато Гара-Баши нашли и эвакуировали потерявшегося туриста.

Стоимость такой операции — сотни тысяч рублей, а главное — риск для жизни спасателей, говорят в МЧС.

— Все затраты за спасение экстремала на Эльбрусе — за счёт МЧС. А поскольку мы структура государственная, то значит, что за счёт налогоплательщиков, — пояснили в спасательном ведомстве.

По словам тренера, мастера спорта международного класса Ивана Душарина, профессионалы в беду попадают редко.

— Главную опасность представляют дикие туристы и альпинисты, которые, не пройдя подготовку и не состоя в организациях и в федерациях, на свой страх и риск отправляются в опасное путешествие, — говорит Душарин.

В МЧС России с Душариным не согласны и считают, что страховать от рисков необходимо всех подряд.

Спасатели не исключают также, что есть смысл законодательно предусмотреть формы административного наказания за самонадеянность и безответственное отношение туристов к своей безопасности, в результате которых они и попадают в бедственные ситуации, требующие колоссальных материальных, финансовых и людских затрат на поисково-спасательные работы.

Путешественники же считают, что их обязаны спасать за госсчёт. И формально они правы, говорят в МЧС. По действующему законодательству, МЧС России обязано спасать граждан бесплатно. 
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