Жизнь дороже. МЧС хочет заставить россиян платить за своё спасение

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МЧС надоела ситуация, когда за поиск и спасение туристов-экстремалов оно платит десятки, а то и сотни тысяч рублей из своего кармана. По данным Лайфа, теперь министерство хочет переложить финансовые траты на страховые компании.Идею МЧС РФ поддерживают и в Федерации альпинизма России (ФАР), и в Российском союзе страховщиков (РСО). Сейчас специалисты МЧС РФ, ФАР и РСО разрабатывают проект по страховой защите альпинистов и оказанию помощи в горах в аварийных ситуациях.Они хотят разработать простую и прозрачную схему спасения в горах.— Это схемы, в которых каждый возьмёт свою долю ответственности: альпинистское сообщество — за качество и подготовку людей, которые идут в горы, спасательные службы — за оперативное реагирование на аварийные ситуации, страховые компании — за финансовые гарантии спасательных работ, — отмечают в МЧС РФ.— В идеале нам хотелось бы получить страховой продукт, который стал бы полезным и удобным для всех поклонников спорта и активного отдыха в горах: альпинистов, горных туристов, горнолыжников, сноубордистов, треккингеров и других путешествующих в горах, — рассказали Лайфу в РСО.Предполагается, что в страховой полис будет включена опция "поисково-спасательные работы" и "эвакуация".— Стоимость полиса для альпинистов и туристов пока не определена и обсуждается с экспертами ФАР и РСО. По предварительным расчётам, стоимость полиса в день может составлять тысячу рублей, или примерно 15 долларов, — говорят в МЧС.Пока же во многих регионах России происходит одна и та же картина: подразделения МЧС выезжают на сотни вызовов, поступающих от туристов, которые по тем или иным причинам не могут продолжить свой маршрут: травмы, утеря снаряжения, погодные условия или, что чаще случается, банальная переоценка своих физических возможностей.— И получается, что именно МЧС РФ за бюджетные деньги организует дорогие поисково-спасательные операции для горе-туристов, переоценивших свои силы, — говорят Лайфу в МЧС РФ. — А ведь проведение спасательных операций требует серьёзных ресурсов и финансовых затрат.Например, только на один час полёта вертолёта Ми-8 требуется 800 литров топлива, которые стоят 50 тысяч рублей. Одна смена группы спасателей и поисковая собака стоят примерно 100 тысяч рублей.Даже привлечение авиации не всегда заканчивается успехом. Так, например, произошло во время поисково-спасательной операции 13 августа 2018 года в горах Таджикистана в районе пика Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) на высоте четырёх с половиной тысяч метров, где совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 с 13 альпинистами из России.Из-за сложных метеоусловий в районе катастрофы, где был сильный ветер и метель, для эвакуации альпинистов и экипажа вертолёта использовать авиацию не получилось. Несколько часов три Ми-8 кружили над местом ЧП, но высадить десант спасателей не вышло.— Сожгли сотни литров топлива и вернулись на базу. Альпинистов удалось снять с пика Коммунизма только через несколько дней, когда улучшилась погода, — говорят в МЧС.По словам источника, история в Таджикистане показывает, что не всегда удаётся использовать технику и авиацию. Зачастую спасателям приходится на руках по перевалам и мокрым камням выносить пострадавших к месту эвакуации. В таких случаях на спасательную операцию уходят значительное время и средства.В МЧС говорят, что данную спасательную операцию оплатили власти Таджикистана. Она обошлась примерно в 50 тысяч долларов. Однако, как говорят спасатели, было бы справедливо, если бы расходы покрыли сами спортсмены — они должны были предусмотреть все риски своего похода и природные катаклизмы.— Пошёл в горы с риском для жизни ставить спортивные рекорды, изволь купить страховой спасательный полис — и вперёд. Если что, МЧС тебя спасёт, а заплатят за это не бюджет, например, Таджикистана или России, а страховая компания, которая продала альпинистам полис. Именно страховой полис будет оплачивать работу МЧС, а не налогоплательщик, как это происходит сейчас, — возмущаются в МЧС РФ.В министерстве уверяют, что круглый год по всей стране — от Калининграда до Дальнего Востока — спасатели только и делают, что вынимают туристов из опасных ситуаций.В МЧС вспоминают, как несколько лет назад двое петербуржцев во время сплава по реке Омулевке под Магаданом остались без припасов: лодку, в которую они сложили все продукты и снаряжение, унесло течением. Добраться до местоположения туристов по земле невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек. Расстояние по воздуху от Магадана составляло порядка 600 километров.— Вот и получилось, что спасение двух человек обошлось бюджету примерно в два миллиона рублей, — говорят в МЧС.А вот на поиск и снятие одного рыбака с льдины затрачивается от 300 тысяч до миллиона рублей.— Несмотря на ежегодные предупреждения об опасности, каждый сезон мы снимаем со льдин тысячи рыбаков от Владивостока до Петербурга. А это же миллионы бюджетных рублей, — жалуются в МЧС.Тем временем спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ по Республике Кабардино-Балкария вспоминают, как 10 мая 2017 года с высоты 4100 метров в сильнейшем буране, при шквалистом ветре и температуре под минус 25 градусов на ледовом плато Гара-Баши нашли и эвакуировали потерявшегося туриста.Стоимость такой операции — сотни тысяч рублей, а главное — риск для жизни спасателей, говорят в МЧС.— Все затраты за спасение экстремала на Эльбрусе — за счёт МЧС. А поскольку мы структура государственная, то значит, что за счёт налогоплательщиков, — пояснили в спасательном ведомстве.По словам тренера, мастера спорта международного класса Ивана Душарина, профессионалы в беду попадают редко.— Главную опасность представляют дикие туристы и альпинисты, которые, не пройдя подготовку и не состоя в организациях и в федерациях, на свой страх и риск отправляются в опасное путешествие, — говорит Душарин.В МЧС России с Душариным не согласны и считают, что страховать от рисков необходимо всех подряд.Спасатели не исключают также, что есть смысл законодательно предусмотреть формы административного наказания за самонадеянность и безответственное отношение туристов к своей безопасности, в результате которых они и попадают в бедственные ситуации, требующие колоссальных материальных, финансовых и людских затрат на поисково-спасательные работы.Путешественники же считают, что их обязаны спасать за госсчёт. И формально они правы, говорят в МЧС. По действующему законодательству, МЧС России обязано спасать граждан бесплатно.