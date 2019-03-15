«Живая классика» объявляет старт Международного конкурса социальных проектов для подростков в СО
15 марта 2019 14:42
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Международный конкурс социальных проектов – инициатива, благодаря которой подростки могут сделать что-то важное и полезное для своих сверстников. Они могут стать частью команды проектов, направленных на популяризацию литературы среди подростков, и выиграть их реализацию. Участники конкурса могут либо предложить свой собственный проект, либо присоединиться к чужой заявке в качестве волонтера. Количество присоединившихся к проекту волонтеров также будет учитываться жюри при определении победителей. Кроме того, критериями для оценки будут являться: оригинальность идеи, реалистичность ее воплощения, актуальность социальной проблемы, затронутой в заявке, возможность реализации проекта в любом регионе или стране посредством волонтерского движения.
«Конкурс социальных проектов поможет подросткам понять, как создаются проекты, причем самые разные, будь то бизнес или социальные, потому что механика и законы у них одни и те же, – комментирует президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Это не только профориентация, но возможность на собственном опыте понять процессы, с которыми сталкивается любой предприниматель – и бизнесмен, и социальный предприниматель. Участники научатся создавать команды и распределять роли, планировать, вести переговоры и еще многому-многому другому».
Реализация проектов-победителей будет осуществляться Фондом «Живая классика» при поддержке Группы компаний «Просвещение» и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. У Фонда «Живая классика» уже есть опыт работы над проектом, авторами которого стали подростки – участники конкурса чтецов «Живая классика». Проект по записи аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей «Вслух!» сегодня реализуется в 28 регионах России. Организаторами планируется записать 70 аудиоспектаклей для учащихся коррекционных школ. На сайте https://youngreaders.ru/school любой подросток может присоединиться к этому проекту или подать заявку на свой собственный проект.
«Самовыражение – важная составляющая нашей жизни, – считает президент управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников.
– Конкурс дает возможность научиться применять на практике все, чему научился подросток, создавать ценность для себя и окружающих. Наша роль в этом процессе – поддержать ребят, помочь поверить в свои силы и таланты».
Заявки на Международный конкурс социального проектирования для подростков принимаются до 15 апреля на сайте https://youngreaders.ru/school. Затем совместно с командой Фонда «Живая классика» будет составлен план реализации проекта и сформированы команды волонтеров в регионах РФ и странах мира.
Участие в конкурсе бесплатное, сообщает пресс-служба конкурса.
Фото: пресс-служба конкурса
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