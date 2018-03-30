Жителям исторической части Самары на время ЧМ придется оформить пропуска на автомобили

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Так, движение будет ограничено на улице Куйбышева, Фрунзе, Волжском проспекте, улицах Шостаковича и Молодогвардейской.Прием документов для прохождения аккредитации автомобилей местных жителей начнется с середины апреля. Для этого в нескольких местах будут организованы зоны аккредитации. На встрече озвучили и места, где водители смогут получить пропуска:- Школа №63 на улице Степана Разина, 49.- Школа №15 на улице Куйбышева, 125.- Общественная приемная Самарского района на улице Некрасовской, 40.- Библиотека на улице Ленинградкой,40.В Самаре пройдет шесть матчей ЧМ по футболу. Они будут проводиться 17, 21, 25 и 28 июня, а также 2 и 7 июля.